Флешмоб в поддержку женщин-военнопленных из "Азовстали" состоится в Украине и мире

В Украине и мире 17 сентября состоится флешмоб в поддержку военнопленных женщин, которых вывезли с завода "Азовсталь" российские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщает в телеграме.

В российском плену на сегодняшний день находится более 520 некомбатантов, вывезенных с завода "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию. В частности, в плену находится более 130 женщин, среди которых есть и беременные.

Так, в плену врага находится медицинский работник Марьяна Мамонова из города Млинов Ривненской области, которая служила в Мариуполе. Женщина беременна и должна вот-вот родить. Никакой информации об обмене и даже о состоянии беременной родные не имеют. Последний раз видели ее на видео из Оленовки.

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"Невозможно представить, что переживают пленные, особенно беременная, которая, вероятно, за все это время не имела полноценного наблюдения со стороны врачей. Как пройдут роды и какая судьба может ждать ребенка - трудно представить, зная подлость российских захватчиков. Есть вероятность, что ребенка у матери отберут и неизвестно, сможет ли мама когда-нибудь его найти и вернуть", - говорится в сообщении.

Чтобы привлечь внимание общества к истории беременной и других военнопленных женщин с завода "Азовсталь" 17 сентября во многих городах Украины и мире пройдут мирные акции в их поддержку.

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Акции в поддержку украинских женщин-военнопленных 17 сентября пройдут во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко в 17.00, в Ровно на Театральной площади в 14.00, в Тернополе на Театральной площади в 14.00, в Киеве по адресу ул. Драгоманова, 6/1 в 12:00, в Луцке по адресу ул. Плитница, 1 (Корона Витовта) в 16:00, в Вараше Ривненской области вблизи "Березки" в 14:00.

Также акция в поддержку пройдет в Будапеште (Венгрия) возле Парламента в 15.00.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит неравнодушных приобщиться к флешмобу, публикуя в сети свое фото в период беременности, а также добавляя фото беременной медика в карусель, ставя в подпись хештег #save_pregnant.