По меньшей мере 10 пыточных обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковщины

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на территории Харьковской области было обнаружено 10 мест, где оккупанты пытали украинцев. Одна из них была на территории Балаклейского отдела полиции.