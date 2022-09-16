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"Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский суд по правам человека

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"Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский суд по правам человека
ЧАО "Укргидроэнерго" подало иск против РФ в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России против Украины.

Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидроэнерго.

Общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам Общества – Каховской ГЭС и недостроенная ветряная мельница на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке составила почти 17 млрд грн.

"Вопреки международному осуждению вторжения РФ Украины и требованиям международного сообщества остановить проведение военных действий, Россия продолжает оккупацию территории Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и нападения на мирное население. Поэтому ожидать справедливого рассмотрения в самой России иска или заявлений Общества о возмещении причиненного ущерба было бы иллюзорно", - говорится в сообщении компании.

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Топ комментарии

  • Lena Mulyk
    Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
  • Тимофій Тимофеєв
    Росія не визнає Європейський суд.
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