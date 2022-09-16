"Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский суд по правам человека

ЧАО "Укргидроэнерго" подало иск против РФ в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России против Украины.

Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидроэнерго.

Общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам Общества – Каховской ГЭС и недостроенная ветряная мельница на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке составила почти 17 млрд грн.

"Вопреки международному осуждению вторжения РФ Украины и требованиям международного сообщества остановить проведение военных действий, Россия продолжает оккупацию территории Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и нападения на мирное население. Поэтому ожидать справедливого рассмотрения в самой России иска или заявлений Общества о возмещении причиненного ущерба было бы иллюзорно", - говорится в сообщении компании.

Смотрите: Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА