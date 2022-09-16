Под петицией о прекращении давления на мэра Чернигова Атрошенко поставили подписи более 25 тысяч человек
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут Вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что Вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.
Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом.
Автор петиции, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако поблагодарил украинцев за поддержку петиции.
"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская громада возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Громада возмущена, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", - написал Ломако.
Раньше сообщалось, что летом мэра Чернигова, несмотря на наличие всех разрешительных документов, не выпустили из Украины в Польшу, где он должен был подписывать соглашение о предоставлении Чернигову помощи на восстановление после войны. В начале сентября, по информации СМИ, сотрудники СБУ устроили провокацию в одном из фитнес-клубов Чернигова, включив по телевизору в спортзале ролик с выступлением российской пропагандистки Скабеевой и пытаясь обвинить в этом руководство города. 15 сентября представители НАПК в городском совете вручили Владиславу Атрошенко админпротокол из-за того, что водитель городского головы во время войны пересек государственную границу на автомобиле Атрошенко, имея официальное разрешение, и вернулся. Они видят в этом конфликт интересов.