Зеленский упразднил действие четырех указов об экономическом сотрудничестве с Россией и Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил действие некоторых документов, касающихся экономического сотрудничества Украины с РФ, а также со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова.

Об этом говорится в указе №653/2022, обнародованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Утратили силу следующие документы:

- Указ президента Украины от 25 марта 1994 г. № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации";

- Указ президента Украины от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";

- Указ президента Украины от 9 июня 1994 г. № 287/94 "О распространении действия Указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";

- Указ президента Украины от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами российской федерации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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