Новости • Война

Оккупанты сжигают трупы своих военных на оккупированном Запорожье, - СтратКом ВСУ

7 74122
Оккупанты сжигают трупы своих военных на оккупированном Запорожье, - СтратКом ВСУ
Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области сжигают трупы своих военных, пытаясь скрыть потери.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.

"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - добавили в СтратКоме.

Читайте также: На Донецком металлургическом заводе сжигают трупы погибших оккупантов, - правозащитник Лисянский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Наталья Алексеева b53ae513
    Лади закінчуються?
  • Константин К e77bcd2e
    это зеки пригожинские
  • Berrimor Cute
    там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости