Оккупанты сжигают трупы своих военных на оккупированном Запорожье, - СтратКом ВСУ
7 74122
Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области сжигают трупы своих военных, пытаясь скрыть потери.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.
"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - добавили в СтратКоме.