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Удар россиян по Кривому Рогу: ракеты ударили по гидротехническим сооружениям, - ОВА

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Удар россиян по Кривому Рогу: ракеты ударили по гидротехническим сооружениям, - ОВА
Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска снова нанесли удары по критической инфраструктуре Кривого Рога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

"Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем", - говорится в сообщении.

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  • Дмитрий Величко f50a5c94
    І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
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    Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
  • Kan Kan 21c2f560
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