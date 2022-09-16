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Из-за агрессии России против Украины 70 миллионов человек оказались на грани смерти от голода, - ООН

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Из-за агрессии России против Украины 70 миллионов человек оказались на грани смерти от голода, - ООН
Острая нехватка продовольствия сейчас наблюдается в 82 странах мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек, из них 70 миллионов – из-за войны в Украине.

"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", – сказал он.

Одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире – полномасштабное российское вторжение в Украину. Исполнительный директор продовольственной программы отметил, что развязанная Россией война привела к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения.

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Несмотря на подписанное в июле соглашение, которое позволяет транспортировать украинское зерно из трех заблокированных РФ черноморских портов и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, "в этом году существует реальный и опасный риск многочисленных голодоморов", отметил Бизли.

"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - добавил он.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То який з цього має бути висновок?!!! Чи зробите крайньою Україну? Чи може пора отого "бункерного пацюка прищучити"!!!
  • Irina So 2b51f28f
    Да? А почему об этом НЕ думали до того, как идти на Украину войной?

    Теперь идите и решайте вопрос с ******! Нас в это не впутывайте
    У нас на сегодняшний день проблемы с посевной озимыми!
    Если кто знает, что на самом деле происходит с посевной, поправьте меня, пожалуйста!
    Как бы нам самим не столкнуться с голодом...
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