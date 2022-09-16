Из-за агрессии России против Украины 70 миллионов человек оказались на грани смерти от голода, - ООН

Острая нехватка продовольствия сейчас наблюдается в 82 странах мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек, из них 70 миллионов – из-за войны в Украине.

"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", – сказал он.

Одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире – полномасштабное российское вторжение в Украину. Исполнительный директор продовольственной программы отметил, что развязанная Россией война привела к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения.

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Несмотря на подписанное в июле соглашение, которое позволяет транспортировать украинское зерно из трех заблокированных РФ черноморских портов и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, "в этом году существует реальный и опасный риск многочисленных голодоморов", отметил Бизли.

"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - добавил он.