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Христианско-демократический союз вместе с ХСС призывает правительство Германии дать Украине танки и БТР

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Христианско-демократический союз вместе с ХСС призывает правительство Германии дать Украине танки и БТР
Соответствующий проект резолюции готовятся вынести на рассмотрение Бундестага на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

В тексте резолюции блок ХДС-ХСС призывают "немедленно дать согласие на экспорт в Украину боевых танков, БМП и БТР" из промышленных складов и запасов Бундесвера, и сразу закупить замену.

Кроме того, партии призывают правительство как можно быстрее организовать учения для украинских военных с инструкторами Бундесвера, чтобы они начинали осваивать новое оружие.

"Как экономически сильнейшее государство, Германия должна взять на себя ответственность за лидерство и поставить тяжелые системы вооружения, в том числе из составов Бундесвера, в Украину и провести необходимую подготовку", — заявили в руководстве Союза.

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