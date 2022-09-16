Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации и материально-техническому обеспечению сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения операции по освобождению украинских земель", - говорится в сообщении.

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