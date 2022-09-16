На Уманщине сработала ПВО во время воздушной тревоги, - ОВА

Сегодня, 16 сентября, силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Уманью во время последней воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время последней воздушной тревоги в Уманщине сработала ПВО. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что зафиксированы незначительные повреждения нескольких нежилых построек и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена.