Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора
3 57915
Житель Конотопского района Сумщины извещен о подозрении в коллаборационизме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, в конце марта 2022 подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом. За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.
Житель одного из поселков Конотопского района уведомлен о подозрении (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).