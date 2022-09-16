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Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора

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Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора
Житель Конотопского района Сумщины извещен о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, в конце марта 2022 подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом. За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.

Житель одного из поселков Конотопского района уведомлен о подозрении (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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  • Marie Mbange
    Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
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    Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
  • Frol Fedoroff
    А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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