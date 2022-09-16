ООН направит своих представителей в освобожденный Изюм, - CNN
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Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится к месту массовых захоронений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Источник в Организации Объединенных Наций сообщил, что группа ООН по мониторингу прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно быстрее. Кроме того, в город может последовать группа расследования военных преступлений.
Напомним, в деоккупированном Изюме Харьковской области обнаружено кладбище с сотнями новых захоронений. Известно, что оккупанты сами публиковали видео с этого места, поэтому украинские силы его искали. Среди прочего, обнаружена братская могила украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников.