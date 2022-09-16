Столице Казахстана вернули название Астана

Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях изменения в Конституцию страны, которыми депутаты поддержали возвращение столицы названия Астана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также парламентарии ограничили срок президентства одним семилетним сроком. Изменения направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву, ранее одобрившему эти изменения.

В законопроекте о поправках к Конституции страны отмечено, что президентский срок увеличивается с пяти до семи лет, а право избираться сократят до одного срока. Срок полномочий судей Конституционного суда увеличится до восьми лет, право переизбрания также будет ограничено.

В начале сентября Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. Токаев заявил, что готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.

Кроме того, парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы страны снова в Астану. В марте 2019 название города было изменено в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. До этого город трижды менял название.

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