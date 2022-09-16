Столице Казахстана вернули название Астана
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Также парламентарии ограничили срок президентства одним семилетним сроком. Изменения направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву, ранее одобрившему эти изменения.
В законопроекте о поправках к Конституции страны отмечено, что президентский срок увеличивается с пяти до семи лет, а право избираться сократят до одного срока. Срок полномочий судей Конституционного суда увеличится до восьми лет, право переизбрания также будет ограничено.
В начале сентября Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. Токаев заявил, что готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.
Кроме того, парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы страны снова в Астану. В марте 2019 название города было изменено в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. До этого город трижды менял название.