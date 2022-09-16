Между ВСУ и политическим руководством нет конфликтов, все объединены общей целью – победить врага, - Генштаб

В Генштабе Вооруженных Сил заявили о единстве с политическим руководством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Генштаба сообщает в Facebook.

"Силы обороны под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и сдерживания агрессора. Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов".

Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий в том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы. Единство и командная работа – залог нашего успеха!" – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что "некоторым блогерам совершенно точно не следует сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации".

"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному непониманию. Многое нами уже сделано, но впереди еще больше работы, требующей взаимопонимания, доверия и уважения. От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, работающего над разработкой конкретных планов, до Верховного Главнокомандующего, мы объединены общей целью – победить кровного врага!" - подытожили в Генштабе.

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