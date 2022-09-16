Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, - Шольц

Германия должна противостоять имперским амбициям президента РФ Владимира Путина усилением Бундесвера.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на конференции Бундесвера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ядерное, сильно вооруженное государство пытается изменить границы в Европе с помощью силы", - заявил Шольц.

По его словам, если бы России это удалось, Европа была бы отвергнута на много лет назад. "В этом могут сомневаться только те, кто не слышал и не читал того, что говорит и пишет президент Путин, желающий установить Россию как имперскую силу, к тому же имея в голове карты времен царской России и СССР", - добавил канцлер.

Для Европы, Германии, это, по словам Шольца, означает необходимость противостоять этому, создавая сильные армии.

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"Путинская Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, который Путин, между прочим, никогда не воспринимал как серьезного политического игрока на международной арене и с которым боролся, - сказал глава правительства ФРГ.

Шольц отметил, что в годы после холодной войны многие политики, бизнесмены и граждане охотно верили в дружбу с РФ и извлекли из этого уроки. Особенно это видно по состоянию Бундесвера, констатировал он.

"Ясность относительно российских мотивов, по крайней мере, пока Путин является президентом, имеет другое следствие: больше нет сомнений, как мы должны действовать. И путинская Россия представляет одну из самых больших угроз для НАТО", - заявил Шольц, заметив, что нужно внимательно смотреть на то, каким потенциалом и возможностями владеет Россия.

Канцлер также призвал сделать анализ состояния вооруженных сил без украшений и усилить обороноспособность Бундесвера. Он поблагодарил армию за то, что она оказывает помощь ВСУ, и вспомнил свой недавний визит в украинские военные, которые проходят обучение в ФРГ. Шольц дал высокую оценку тому, как украинцы мужественно защищают свою Родину и мир в Европе.