В США признают, что санкции против России действуют слишком медленно, - CNN
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Теперь чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.
"Надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя", - говорится в сообщении.
Но российская экономика оказалась намного более устойчивой, главным образом благодаря рекордным доходам, которые она получила весной и летом от резкого роста цен на энергоносители. Согласно данным Финского центра исследований энергетики и чистого воздуха, за первые 100 дней войны Россия заработала рекордные 93 миллиарда евро, экспортируя нефть, газ и уголь.
Также американские чиновники считали, что отключение российских банков от SWIFT даст больше эффекта. Однако другой высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что чиновники, разрабатывавшие санкции за несколько месяцев до войны всегда считали, что сильнейшие последствия не обязательно будут немедленными.
"С самого начала у нас было мнение, что когда Россия начала войну в Украине и мы ввели санкции, они, скорее всего, будут среднесрочными и долгосрочными режимами санкций", - заявил другой чиновник.