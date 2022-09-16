Россия держит вблизи Украины около 800 самолетов и вертолетов, - Воздушные силы ВСУ

Российские захватчики сосредоточили у границ с Украиной около 800 самолетов и вертолетов, размещенных на 40 военных аэродромах.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

По его словам, ориентировочно количество самолетов составляет 430 единиц, а также 340 вертолетов. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей. Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

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В целом авиация РФ совершает около 200 вылетов в сутки, было совершено 38 тысяч самолетов вылета с начала полномасштабного вторжения в Украину, сказал он.

Игнат также добавил, что ракетный террор РФ продолжается ракетами разными типами. Зенитные ракетные войска Украины уничтожили более 850 воздушных целей. Система противовоздушной обороны Украины эффективно работает и день и ночь, заверил спикер.