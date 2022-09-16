Эрдоган на фоне подготовки к выборам в Турции будет просить у Путина скидку на газ, - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесным финансовым связям с Россией, пытаясь стабилизировать проблемную экономику накануне выборов следующего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В этом году счета Турции за газ превысят $50 млрд, а РФ – крупнейший поставщик энергии.

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 16 сентября, Эрдоган будет добиваться 25% скидки на газ и договоренности, что Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах, сообщили изданию высокопоставленные турецкие чиновники. В то же время, источники в российских властях факт переговоров не подтвердили.

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Напомним, 6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России. Также он считает, что Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие.