В освобожденном Изюме нашли захоронение застреленных военных со связанными за спиной руками, - Лубинец

В освобожденном от российских оккупантов городе Изюм на Харьковщине нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Об этом сообщил в комментарии журналистам уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены примерно до двадцати военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал он, добавив, что украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками.

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Вероятно, что погибшие военные были пленниками. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.

Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

Также среди гражданских захоронений встречаются целые семьи, добавил омбудсмен.

"Это очередное свидетельство, что Российская Федерация на территории Украины совершает геноцид", - отметил Лубинец.