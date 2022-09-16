В освобожденном Изюме нашли захоронение застреленных военных со связанными за спиной руками, - Лубинец
Об этом сообщил в комментарии журналистам уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена одна могила, где массово похоронены примерно до двадцати военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал он, добавив, что украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками.
Вероятно, что погибшие военные были пленниками. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.
Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.
Также среди гражданских захоронений встречаются целые семьи, добавил омбудсмен.
"Это очередное свидетельство, что Российская Федерация на территории Украины совершает геноцид", - отметил Лубинец.