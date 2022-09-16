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Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия – террористическое государство, - глава МИД Латвии Ринкевич

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Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия – террористическое государство, - глава МИД Латвии Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
  • Ksenia VB
    Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
    Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
  • Віктор Степаненко
    " Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
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