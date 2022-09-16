Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия – террористическое государство, - глава МИД Латвии Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.

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