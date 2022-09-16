Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

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Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором терроризма, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.