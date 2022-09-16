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Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями

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Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

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Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором терроризма, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    всі звірства - є злочином... без можуть виятися...
  • Анатолий К 65c6a92d
    візьміть у Зелі і Бені літаки "БенЗе - 22", танки "КВ-95" (квартал 95) і балістичну ракету "Юзік-Тузік".
  • Ан Мур
    брешеш!, *********** частину правди, яка ніколи не буває односкладовою. Навіть в усьому "демократичному суспільстві всього світу" не все так однозначно; бо воно, до речі, також винувате в тому, що ще з 2000-го, з чеченської трагедії, зі злочинів на кшалт бесланського та інших поблажливо ставилось до ***** і його касапії.
    Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
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