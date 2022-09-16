Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.
Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".
Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором терроризма, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.