Экспорт российского аммиака через Украину возможен только в обмен на украинских военнопленных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В интервью агентству "Рейтер" Зеленский сказал, что предложил договоренность ООН, которая предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сказал Зеленский.

По словам президента, во время наступления в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих.

Читайте также: Россия препятствует доступу к украинским военнопленным, - ООН

Общая протяженность аммиакопровода Тольятти-Одесса составляет 2,418 тыс. км, по территории Украины – 1,018 тыс. км. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставлялся на экспорт.

С начала войны транспортировка была прекращена, как и отгрузка аммиака из ОПЗ. Аммиак производства "Тольяттиазот", хранящийся на ОПЗ, был арестован, и АРМА уже начала его продажу, реализовав первый лот 7 тыс. тонн за 238,8 млн грн. Правительство Украины в середине июля инициировало санкции в отношении "Тольяттиазот" и "Минудобрения" (Воронежская обл.).