Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев
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Прокремлевский олигарх Константин Малофеев рассказал о громких отставках в российской армии в августе. Тогда с должностей сняли около 20 генералов.
На это обратил внимание блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Порядка 20 генералов были сняты со своих постов в конце августа за предыдущее "успешное" руководство "операцией". Давайте посмотрим, какие выводы сделает верховный главнокомандующий из случившегося на Харьковском направлении", - заявил Малофеев.
"Нужны кадровые решения на самом верху. Те люди, которые продолжают полгода полагать, что это рассосется, не должны находиться в центрах принятия решения", - рассказал прокремлевский олигарх и добавил, что во время Второй мировой войны в СССР "был создан комитет обороны, который принимал экстраординарные меры военного характера".