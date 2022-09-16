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Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев

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Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев
Прокремлевский олигарх Константин Малофеев рассказал о громких отставках в российской армии в августе. Тогда с должностей сняли около 20 генералов.

На это обратил внимание блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Порядка 20 генералов были сняты со своих постов в конце августа за предыдущее "успешное" руководство "операцией". Давайте посмотрим, какие выводы сделает верховный главнокомандующий из случившегося на Харьковском направлении", - заявил Малофеев.

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"Нужны кадровые решения на самом верху. Те люди, которые продолжают полгода полагать, что это рассосется, не должны находиться в центрах принятия решения", - рассказал прокремлевский олигарх и добавил, что во время Второй мировой войны в СССР "был создан комитет обороны, который принимал экстраординарные меры военного характера".

Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев 01

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Топ комментарии

  • arye z.
    А какие претензии к русским генералам?
    Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
    Все нормально. Честь и хвала им за это.
    Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
    А так, нормально все.
    Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
  • Ksenia VB
    Було би дивно, якби не злили.
    Стільки зрадників при зелені налізло..
  • Перехватчик
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