Новости • Война

Две батареи ЗРК NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев, - Пентагон

9 45265
Две батареи ЗРК NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев, - Пентагон
В США ожидают, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы ПВО будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

Соответствующую информацию озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет", – отметил представитель Пентагона.

Читайте также: АРМИЯ SOS объявляет сбор средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

    3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

    Комментарии: 1



    Нравится





    Комментировать



    Поделиться
  • Валентин Коваль
    Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
  • Герхард
    Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости