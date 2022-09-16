Две батареи ЗРК NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев, - Пентагон
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В США ожидают, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы ПВО будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.
Соответствующую информацию озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет", – отметил представитель Пентагона.