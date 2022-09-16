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Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Фиксируются все преступления рашистов, собираются доказательства их виновности. Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев. 

Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать всю правду о происходящем в этой части Харьковщины. Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы.

Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и ко всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Асфальт, велике будівництво, не на часі, шаурма, Буковель, Оман
  • Super Gut
    Про шашлики, гнида, вже не згадує! А скільки людей можна було б врятувати, давши їм шанс втікти з прикордонних областей! Кончений виродок цей ваш зє.
  • 5 копійок
    Оце так ти готувався до війни.
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