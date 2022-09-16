Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Фиксируются все преступления рашистов, собираются доказательства их виновности. Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев.

Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать всю правду о происходящем в этой части Харьковщины. Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы.

Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и ко всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - сказал Зеленский.

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