Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим (посмертно)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) трем военным за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.