Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим (посмертно)
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) трем военным за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
Карватко Богдану Владиславовичу - майору (посмертно).
Барсукову Сергею Игоревичу – старшему лейтенанту (посмертно).
Жержевскому Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно).