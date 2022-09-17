Новости • Война

Пока рано говорить об окончании войны, - Зеленский

5 23744
Пока рано говорить об окончании войны, - Зеленский
Несмотря на успешное и быстрое контрнаступление в Харьковской области, сегодня еще рано говорить об окончании войны.

Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Зеленский поздравил победы Украины на поле боя, однако отверг какие-либо предположения о том, что война близится к финальной фазе и вскоре может закончиться.

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, исход войны с Россией, которая продолжается уже седьмой месяц, зависит в том числе и от быстрого снабжения иностранного оружия Украинами странами-союзниками. Он также выразил убеждение, что поставки оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление.

Смотрите: Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира из Азии", — сказал президент.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    війна з касапими триває не сьомий місяць, а дев'ятий рік!

    Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.

  • Al Makarski
    Ещё бы.
    Зеленский лично наживается на войне (с)
    и не собирается эту войну заканчивать (с)
  • Йцу Кенг 07b0c614
    в голове гундосого она уже закончилась, патамуша парашенка был плахой.....
    ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости