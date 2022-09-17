Пока рано говорить об окончании войны, - Зеленский
Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Зеленский поздравил победы Украины на поле боя, однако отверг какие-либо предположения о том, что война близится к финальной фазе и вскоре может закончиться.
"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, исход войны с Россией, которая продолжается уже седьмой месяц, зависит в том числе и от быстрого снабжения иностранного оружия Украинами странами-союзниками. Он также выразил убеждение, что поставки оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление.
"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира из Азии", — сказал президент.