Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину наихудшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу, 16 августа, в Берлине на встрече с главами парламентов государств "большой семерки".

"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", - подчеркнул президент ФРГ.

По его словам, "общее европейское здание", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в руинах". "Идея совместной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", — призвал Штайнмайер.

В ситуации роста конфронтации "риски дальнейшей опасной эскалации огромны", предостерег Штайнмайер. Он также подчеркнул, что речь идет не только о России, но и об усложняющихся с Китаем осложнениях.

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Президент ФРГ предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам".

"И это значит, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - сказал он в заключение своего выступления, призвав решительно противостоять популистским силам, которые в период кризиса стремятся вести политические дебаты. Не аргументами, а дезинформацией или даже насилием, в том числе при поддержке России.