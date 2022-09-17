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Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер

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Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину наихудшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу, 16 августа, в Берлине на встрече с главами парламентов государств "большой семерки".

"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", - подчеркнул президент ФРГ.

По его словам, "общее европейское здание", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в руинах". "Идея совместной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", — призвал Штайнмайер.

В ситуации роста конфронтации "риски дальнейшей опасной эскалации огромны", предостерег Штайнмайер. Он также подчеркнул, что речь идет не только о России, но и об усложняющихся с Китаем осложнениях.

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Президент ФРГ предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам".

"И это значит, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - сказал он в заключение своего выступления, призвав решительно противостоять популистским силам, которые в период кризиса стремятся вести политические дебаты. Не аргументами, а дезинформацией или даже насилием, в том числе при поддержке России.

Топ комментарии

  • Voc Vox
    Volodymyr Ogrysko

    @Ogrysko

    ·

    Sep 15

    Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
  • Александр Денисенко 859c1d8c
    Бойовий Штангенциркуль?)
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Що,Штанмеєр,нові формули для вирішення цієї проблеми в голову не лізуть?
    Згадав що тобі розповідала бабуся про радянську окупацію і не хочеш щоб кацапи повторили це з твоею донькою чи внучкою?Старий продажний бовдур.
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