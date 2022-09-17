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В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден

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В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден
Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью каналу CBS.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине. – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - отметил Байден, комментируя ответ на возможность России применить химическое или ядерное оружие.

Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим. – Ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – сказал Байден.

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Топ комментарии

  • Yevhen Tarnavskyi
    Ізгоями?
    О так. Раша так боїться стати ізгоєм.
    Це саме те що очікуєш почути від президента США у відповідь на ядерну загрозу:
    "Ядерна зброя- це погано, пнятно? Ми надуємось і з вами не розмовлятимемо"
    Сраний дурдом.
  • Alex Kalita
    Должен стать пеплом, а не изгоем. Мне стыдно за Байдена. Политический пигмей, как и Обама.
  • Сергій Петренко 5798b72f
    Замість того, щоб сказати "****** у відповідь", він каже "станете ізгоями".
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