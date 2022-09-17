В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден
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Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью каналу CBS.
"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине. – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - отметил Байден, комментируя ответ на возможность России применить химическое или ядерное оружие.
Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.
"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим. – Ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – сказал Байден.