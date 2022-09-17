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Массовые захоронения и пытки в Изюме подтверждают, что зверства оккупантов в Буче не были аномалией, - ISW

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Массовые захоронения и пытки в Изюме подтверждают, что зверства оккупантов в Буче не были аномалией, - ISW
Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Открытие массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", - отметили аналитики.

Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских застенках в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Українці знали і до 24 лютого знали що кацапи не люди, малорос ЗЕ досі цього не знає і веде з ними перемовини
  • Petrov Viktor
    Тот кто служил в армии совка этому не удивляется и знают творилось за кулисами пропаганды советов в гнилой тоталитарной рабской армии. Воровство, нищета, издевательство между солдатами и показуха на камеру. Учитывая, что рабсияне из совка фактически не выходили, то не только полностью переняли все атрибуты тюрьмы народов, но ещё и усугубили их.
  • Василий СПРУТ
    Кровавых свинособак всех нужно уничтожить !!!
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