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В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров. КАРТА

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Мелитопольский городской голова сообщил о том, что на базе оккупантов в районе Молочного лимана до сих пор идет дым.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров 01

"Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - говорится в сообщении.

Смотрите: В районе аэродрома оккупированного Мелитополя снова раздался мощный взрыв. ФОТО

Иван Федоров отметил, что оккупанты "так мощно курят, что до сих пор идет дым".

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
  • Dyukov
    В них просто тютюн Український.
  • Валентина Саюн c856325a
    Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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