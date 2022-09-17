Пока непонятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению, - британская разведка

Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, в то время как российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, считает важным сохранением контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые Россия все еще контролирует, из Белгородской области России.

Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных целей войны. "Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, вероятнее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, "но непонятно, имеют ли российские передовые силы достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".

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