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Военный РФ просит убрать солдат с позиции после обстрела: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехват ГУР. АУДИО

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Российский оккупант рассказал, что украинские воины разгромили их позиции. В ловушке оказались по меньшей мере 10 захватчиков, за которыми никто не приехал.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на разгромленных позициях остались только солдаты. С ними нет ни одного офицера.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах#й, бросили, мы здесь 10 человек, бл#дь. Мы без техники, без ничего, бл#дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб#ных. Разъ#бали нас вчера не по х#йни", - рассказывает оккупант.

Захватчик также сетует, что украинские воины мощно ударили по их позициям. Было не менее 15 "прилетов". Один из снарядов попал в здание, в котором разместились оккупанты.

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  • Сергей Поляков 2137b8c2
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  • Amber
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    Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
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