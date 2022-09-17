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Предатели выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров

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Предатели выходят на связь с украинскими спецслужбами, - Федоров
Предатели на оккупированных территориях массово выходят на связь с украинскими спецслужбами с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности.

Об этом сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно владения соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим такие обращения массовые" , – отметил он.

По словам Федорова, некоторые предатели сегодня просто прячутся с целью показаться украинским властям, когда ВСУ деоккупируют территории.

"Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности – именно такую основную угрозу они для себя видят", – добавил мэр.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Хто саме подзвонив?
    єрмак, татаров, чи ота гнида з сбу, що кацапську церкву захищає?
  • Fjall_Raven
    прям до слёз по сюжету "возвращение блудных слуг". атцу зелёному в матню вткнутся и скажут "пайми! прасти! случайно тихо ушли в лес!,..."
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Професійні зрадники.Піля перемоги Зелупа візьме їх в свою команду.Бо "кадровий голод,новиє ліца".. ну ви в курсі.
    До того ж абсолютна більшість зрадників і так із ************** партії.
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