Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 250 человек, 216 вертолетов, 2 202 танков, 1 306 артсистем и 4 701 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 сентября потери личного состава противника составляют около 54 250 человек.