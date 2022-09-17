Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 250 человек, 216 вертолетов, 2 202 танков, 1 306 артсистем и 4 701 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 сентября потери личного состава противника составляют около 54 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 250 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 2202 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1306 (+4) ед,
- РСЗО - 312 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+1) ед,
- самолетов - 251 (+1) ед,
- вертолетов - 216 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
- крылатые ракеты - 236 (+3),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
- специальная техника - 121 (+0).