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Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие

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Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В ответ на вопрос о том, может ли Россия использовать ядерное оружие, Песков сказал: "Читайте доктрину, там все написано".

В российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:

  • В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения;
  • Когда под угрозу поставлено существование самого государства.

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Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Каже-не каже.... Яка різниця, якщо московити все одно завжди брешуть .... Просто Мордор має бути знищений разом з орками....і це буде справедливо!
  • Garry Grant
    Навіщо взагалі мусолити цю тему? Це нічого не дасть. Кацапський лепрозорій давно береги поплутав.
  • Garry Grant
    Ну так для цих покидьків існування незалежної України- загроза їх існуванню.
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