Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В ответ на вопрос о том, может ли Россия использовать ядерное оружие, Песков сказал: "Читайте доктрину, там все написано".

В российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:

В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения;

Когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Читайте: В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден