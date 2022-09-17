Песков отказался говорить, применит ли РФ ядерное оружие
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
В ответ на вопрос о том, может ли Россия использовать ядерное оружие, Песков сказал: "Читайте доктрину, там все написано".
В российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:
- В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения;
- Когда под угрозу поставлено существование самого государства.