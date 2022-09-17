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Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, - глава разведки Пентагона Берриер

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Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, - глава разведки Пентагона Берриер
Директор разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас вполне понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала", - сказал Берриер на конференции в пятницу.

Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение Путина по войне в Украине, но "оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт".

В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что "не стоит недооценивать преданности Путина оригинальному плану - контролю над Украиной".

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Топ комментарии

  • FT FT
    Какие там у него цели. Не смешите с этими целями. Где по морде надают там оно и остановится. Или что по вашему рашисты делают в Херсоне если ***** говорит что его цель это донецкая и луганская область
  • FT FT
    Лугандоном ***** не удовлетворится. Лугандон Рашке никчему без коридора в крым, крымского канала, ЗАЕС, полного контроля над Азовским и Черным морем, коридора в приднестровье, а значит Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Так что разговорами про то что отдайте ему Лугандон и он успокоится, ***** только заманивает нас на переговоры и перемирие чтобы восстановить армию и ударить с новой силой.
  • Тетяна Тать
    наприклад на таке
    1. Звалити по тихому з Украъни
    2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
    3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
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