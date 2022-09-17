Новости • Война

Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД

10 29526
Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД
Правоохранители установили более 20 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские Запорожья провели отработку села Приморское Васильевского района.

"Вследствие комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - рассказали в министерстве.

Смотрите также: Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Evgen Karpenko
    А можна і оп так само-відпрацювати?
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Масштаби гидоти вражають. Але над Україною іде очищувальний буревій.
    Це повинно було б бути щє у 1991 році.
  • ПП Уксусов
    Та сама Гнидота...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости