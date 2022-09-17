Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД
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Правоохранители установили более 20 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полицейские Запорожья провели отработку села Приморское Васильевского района.
"Вследствие комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - рассказали в министерстве.