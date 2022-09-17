Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД

Правоохранители установили более 20 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские Запорожья провели отработку села Приморское Васильевского района.

"Вследствие комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - рассказали в министерстве.

Смотрите также: Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж