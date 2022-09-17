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Оккупанты захватили в плен полсотни гражданских украинцев. Обвиняют в связях с СБУ

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Оккупанты захватили в плен полсотни гражданских украинцев. Обвиняют в связях с СБУ
За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия оккупантов взяла в плен более пятидесяти человек. Их подозревают "в связях с украинскими военными и спецслужбами".

Об этом сообщает Росгвардия РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю "задержали" 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы сообщают, что якобы обнаружили "два тайника с вооружением и боеприпасами", в которых были ПТУР (противотанковая управляемая ракета), восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    набирают обменный фонд суки
    видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
  • Don Bessam dc0e2bc1
    так и будет продолжаться...
    пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
  • Frol Fedoroff
    Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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