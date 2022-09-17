Оккупанты захватили в плен полсотни гражданских украинцев. Обвиняют в связях с СБУ

За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия оккупантов взяла в плен более пятидесяти человек. Их подозревают "в связях с украинскими военными и спецслужбами".

Об этом сообщает Росгвардия РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю "задержали" 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы сообщают, что якобы обнаружили "два тайника с вооружением и боеприпасами", в которых были ПТУР (противотанковая управляемая ракета), восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.

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