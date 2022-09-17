Народного героя, воина ВСУ Романа Косенко, погибшего 9 марта на Харьковщине, похоронят в Киеве

Прощание с народным героем, бойцом ДУК ПС и 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ Романом Косенко (Яшкой Цыганковым) состоится в воскресенье, 18 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Анны Демиденко.

Она отмечает, что в 10:00 начнется прощание у Стеллы на Майдане Незалежности, а в 12:30 – на Аллее Славы на Лесном кладбище.

Демиденко отмечает, что поддержать семью Яши можно на карту: 5375 4141 2269 9985.

Смотрите также: В Киеве простились с воином ВСУ Алексеем Юрченко, погибшим в бою за освобождение Балаклеи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командиром 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден знаком отличия народа Украины - "Народный герой Украины".

В сентябре в деоккупированном Изюме из-под завалов побратим достал тело народного героя Украины Романа Косенко на псевдо Яшка Цыганков, погибшего во время обороны города 9 марта.

Последнее интервью Романа Косенко: "Как я смогу жить, не окончив войну победой?"

Смотрите также: В Каменском простились с шестью защитниками Украины, погибшими на Донбассе. ФОТОрепортаж