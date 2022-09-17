РФ может полностью прекратить поставки в Германию не только газа, но и нефти, - Шольц
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я с самого начала был уверен, что нельзя полагаться на то, что Россия выполнит свои обязательства, например, когда речь идет о поставках газа. Поэтому с конца прошлого года я думал над тем, что на самом деле произойдет, если поставки газа вдруг прекратятся", – сказал канцлер.
По словам Шольца, Германия уже заполнила газохранилища почти на 90%, расконсервировала угольные электростанции и продлила срок действия нескольких АЭС, чтобы справиться с нехваткой российского газа.
"Мы сейчас готовимся к тому, что такая же сложная ситуация может возникнуть на двух нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Германии, подключенных к трубопроводу "Дружба", - сказал канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что на заводах в Лойне и Шведте организуются меры поддержки. В частности на Лойне хотят заместить поставки российской нефти польской, а для Шведта модернизируют трубопровод, чтобы увеличить поставки морской нефти.