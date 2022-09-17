Нашивки российского оккупанта из Хабаровска, обнаруженные во время деоккупации Харьковщины. ФОТО
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В Харьковской области у одного из оккупантов обнаружили нашивку 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, воины которой совершали военные преступления в Буче.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовали в сети.
У военного нашли нашивки с рашистской символикой и надписью "Мне не стыдно".
Отметим, крайняя справа нашивка - эмблема 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (64 ОМСБр).
В марте 2022 года военнослужащие этой бригады совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча Киевской области, а также подозреваются также в совершении массовых убийств в Андреевке Бучанского района.
Эта бригада оккупантов дислоцируется в поселке Князе-Волконское (Хабаровский край) и находится в составе 35-й общевойсковой армии.