Москва хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала, - Каллас

Премьер Эстонии Кая Каллас на заседании военного комитета НАТО в Таллинне предложила четыре направления, по которым Западу следует выстраивать политику в отношении России.

Об этом политик написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль имеет одну большую цель: терроризировать и осуществить империалистическую мечту. Они угрожают миру голодом и ядерной катастрофой. Они ведут энергетическую войну. Кремль хочет переговоров, потому что тогда они могут получить то, чего не имели сначала. Поэтому мы не можем уступить ни дюйма. Если мы не будем решительно противодействовать российской агрессии и экспансионизму и не привлечем тех, кто за этим стоит, к ответственности, весь международный порядок, основанный на правилах, окажется под угрозой. Это означает, что ни одна страна и ни одна нация не может чувствовать себя в безопасности", - подчеркнула Каллас.

По ее мнению, Запад должен демонстрировать безусловную поддержку Украины, в частности, увеличение объемов помощи и поставкок вооружений. Содействовать привлечению России к ответственности за агрессивную войну и военные преступления. Ужесточать санкции как средство повышения цены за агрессию. Обеспечивать надежную передовую оборонную позицию НАТО.

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Войну, развязанную Россией на европейской земле, Каллас назвала "самой серьезной ситуацией в сфере безопасности нашего поколения".