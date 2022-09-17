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Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине

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Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине
Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил с инициативой немедленного создания Международного трибунала для наказания Российской Федерации за военные преступления в Украине.

Об этом Липавский заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава чешской дипломатии, россия оставила после себя в районе Изюма братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей. Он подчеркнул, что в XXI веке такие нападения на гражданское население являются "немыслимыми и отвратительными".

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"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального Международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Kavkaz Center

    @newkc14

    ·

    16 сент.

    На сходке ШОС Лукашенко в присутствие Путина клянчил деньги у Эрдогана и Алиева
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    Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине

    Это приговор
  • Don Bessam dc0e2bc1
    а буба не торопиццо...бо ожыдает встречное кремлёвское предложение..
  • Berrimor Cute
    Трибунал - це не про зупинку війни, війну зупиняють ЗСУ.
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