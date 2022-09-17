Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил с инициативой немедленного создания Международного трибунала для наказания Российской Федерации за военные преступления в Украине.

Об этом Липавский заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил глава чешской дипломатии, россия оставила после себя в районе Изюма братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей. Он подчеркнул, что в XXI веке такие нападения на гражданское население являются "немыслимыми и отвратительными".

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"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального Международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.