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В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную. ФОТОрепортаж

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В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную. ФОТОрепортаж
Прокуроры провели осмотр в подвальном помещении так называемой "Народной милиции" в пгт Казачья Лопань, где во время оккупации российская армия пытала людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис генерального прокурора сообщил в телеграм-канале.

"17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань".

Правоохранители установили, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали пыткам гражданских.

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В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.

В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 05
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 06
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В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 10

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  • Maxim Ak-Murza
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