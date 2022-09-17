В НАТО видят первые серьезные признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности – она испытывает трудности с производством сложного вооружения.

Такую оценку в интервью Reuters высказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Ей (России) все больше и больше мешают санкции, поскольку некоторые из компонентов, которые им нужны для систем вооружений, происходят из западной промышленности. Сейчас мы видим первые серьезные признаки этого в контексте их способности производить, например, замену крылатым ракетам и более совершенному вооружению", – сказал он.

Чиновник НАТО отметил, что и Украина, и Россия в войне испытывают нехватку вооружения и боеприпасов из-за интенсивности огневых действий. "Насколько нам известно, у россиян все еще есть значительная промышленная база, и они способны производить много боеприпасов. И у них все еще много боеприпасов", – добавил он.

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По оценкам Североатлантического союза, которые привел Бауэр, Россия задействовала в Украине около 85% своих военнослужащих. Это усложняет для нее возможность увеличить собственное военное присутствие в Украине иначе как путем мобилизации.

"Мы наблюдаем прибытие незначительного количества новых военных (России). В чем мы уверены - это в том, что уровень подготовки этих военных не очень высок", - отметил глава Военного комитета Альянса.