Реестр оружия в Украине может начать работу в октябре, - МВД

Если в ближайшее время законопроект 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не будет принят, то Министерство внутренних дел до конца октября запустит в работу Единый реестр оружия путем внесения соответствующих изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Реестр сейчас находится в опытной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны к настоящему времени", - отметил он.

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По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут "видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и т.д.".

Заместитель министра сказал, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия - от его импорта или производства до продажи и уничтожения, что будет способствовать созданию условий предотвращения его незаконного обращения.

Бондаренко добавил, что функционал Реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, производить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.

Реестр будет содержать информацию об единице оружия, ее регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото.

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По информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.