Экоактивисты помешали разгрузить российский газовоз в финском порту Торнио

Экологическая организация "Гринпис" помешала в субботу разгрузке российского газовоза, доставившего партию сжиженного природного газа (СПГ) в финский порт Торнио (Tornio).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Активисты "Гринпис" на байдарках стараются предотвратить швартовку судна, а альпинисты заняли краны для разгрузки газа с судна, говорится в заявлении представителей организации. Greenpeace Nordic заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.

Танкер принадлежит финской государственной компании Gasum. Компания в свою очередь сообщила порталу Yle, что придерживается действующих правил.

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