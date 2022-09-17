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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: в районе базы российских оккупантов поднимается черный дым, - СМИ

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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: в районе базы российских оккупантов поднимается черный дым, - СМИ
Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.

Об этом пишет херсонское издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, в местных пабликах херсонцы сообщают, что видят черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили свою базу.

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Известно, что там расположен личный состав и техника российских военных.

Также известно, что недавно на территорию завода заехала новая партия техники, а также подразделение "кадыровцев", отмечает "Мост".

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Топ комментарии

  • Инь Янь f32f1b38
    Чорний дим - значить папу не вибрано, пуляйте ще...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смажені овцелюби це добре...
  • Борменталь Незабаром
    страшно представить, сколько русские фашисты сожгли трупов невинно замученных людей!
    глядя на результаты их "интернациональной помощи" всё больше и больше убеждаюсь, что во всех преступлениях немецкого фашизма - корень российский
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