В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: в районе базы российских оккупантов поднимается черный дым, - СМИ
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Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.
Об этом пишет херсонское издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, в местных пабликах херсонцы сообщают, что видят черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили свою базу.
Известно, что там расположен личный состав и техника российских военных.
Также известно, что недавно на территорию завода заехала новая партия техники, а также подразделение "кадыровцев", отмечает "Мост".